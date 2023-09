Bundesliga heute: 1. FC Heidenheim gegen SV Werder Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Heidenheim auf den SV Werder Bremen in der Voith-Arena. Werder Bremen hat bisher keines seiner drei Pflichtspiele auswärts gegen Heidenheim gewonnen. Trainer Ole Werner konnte mit dem SVW und Holstein Kiel keines seiner vier Pflichtspiele gegen Heidenheim gewinnen. Der Neuling holte aus seinen ersten drei Spielen in der Bundesliga nur einen Punkt, was den schwächsten Start eines Bundesliga-Neulings seit Energie Cottbus im Jahr 2000 darstellt. Werder Bremen beendete mit dem 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 am 3. Spieltag eine Negativserie von saisonübergreifend sieben Bundesligaspielen ohne Sieg.

Der 1. FC Heidenheim verlor beim Heimauftakt in der Bundesliga mit 2:3 gegen die TSG Hoffenheim. Der Verein erzielte drei seiner vier Bundesligatore nach einer Standardsituation, was in dieser Saison kein anderes Team häufiger schaffte. Werder Bremen ist jedoch eine von nur drei Mannschaften ohne Standard-Gegentor und ist ligaweit von allen Vereinen am längsten ohne Gegentreffer nach einem Standard (seit sieben Spielen). Nur Borussia Mönchengladbach ließ in den ersten drei Spielen dieser Bundesligasaison mehr Torschüsse zu als Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim. Heidenheim hat auch ligaweit den höchsten Wert an Expected-Goals-Against (8.5), kassierte aber immerhin 1.5 Gegentore weniger (7) als erwartet.

Jan-Niklas Beste war gegen die TSG Hoffenheim an den ersten beiden Bundesligatoren des 1. FC Heidenheim direkt beteiligt und holte in Dortmund den Elfmeter vor dem 2:2 heraus. Beste stand von 2018 bis 2022 bei Werder unter Vertrag, spielte 2018/19 aber nur für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord und war 2019/20 an den FC Emmen und von 2020 bis 2022 an Jahn Regensburg verliehen. Marvin Ducksch erzielte beim 4:0 gegen den FSV Mainz Bremens erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison. Gegen keinen Verein schoss er in der 2. Liga mehr Tore als gegen den 1. FC Heidenheim. Es bleibt abzuwarten, ob er auch in diesem Spiel wieder erfolgreich sein wird.

Wird 1. FC Heidenheim gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCH gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

