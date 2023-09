Bundesliga heute: Bayer 04 Leverkusen gegen SV Darmstadt 98 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr trifft Bayer 04 Leverkusen auf den SV Darmstadt 98. Die Werkself hat in den letzten fünf Spielen mindestens drei Tore erzielt und konnte in der Vergangenheit fünf der sechs Bundesliga-Aufeinandertreffen mit den Lilien für sich entscheiden. Besonders im Fokus steht dabei Florian Wirtz, der am zweiten Spieltag mit zehn Torschussvorlagen einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellte. Leverkusen hat zudem die ersten beiden Spiele der Saison gewonnen und möchte nun den dritten Sieg in Folge einfahren.

Darmstadt 98 hingegen startete mit zwei Niederlagen in die Saison und möchte nun endlich punkten. Allerdings hat die Mannschaft in den letzten vier Spielen jeweils das erste Tor kassiert und musste zudem vier Pflichtspielniederlagen in Folge hinnehmen. Die Lilien setzen dabei vor allem auf Flanken, konnten jedoch bisher noch keinen Treffer nach ruhendem Ball erzielen. Gegner Leverkusen hingegen ist die Mannschaft mit den meisten hohen Ballgewinnen in dieser Saison und hat bereits zwei Tore nach Standards erzielt.

Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden, in dem Leverkusen als Favorit ins Rennen geht. Die Werkself möchte ihre Siegesserie fortsetzen. Die Lilien hingegen müssen endlich punkten, um nicht frühzeitig in den Abstiegskampf zu geraten. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende die Oberhand behält und sich die wichtigen Punkte sichert.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird B04 gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

