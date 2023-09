Bundesliga heute: Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim 1846 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der BVB will sich selbst und seinen Kritikern beweisen, dass er nicht nur punkten, sondern auch überzeugend spielen kann. Gegen den 1. FC Köln und den VfL Bochum holte der Vizemeister zwar vier Zähler, offenbarte aber auch so manche Probleme.

Für die Gäste aus Heidenheim geht es nach zwei punktlosen Spielen derweil auch darum, einen großen Test zu bestehen. Mit einem mutigen Spiel in Dortmund könnte der Underdog ein Signal an die Konkurrenz senden. Nach dem Motto: Der FCH kann auch mit den größten deutschen Klubs mithalten.

Bundesliga heute live: Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim

Die Schwarz-Gelben sind zu Hause eine Macht und haben in den letzten 13 Bundesliga-Heimspielen nur einen Punkt abgegeben. Aber: Heidenheim hat in dieser Saison bereits doppelt so viele Schüsse aufs Tor wie Dortmund abgegeben. Getroffen haben sie ausschließlich nach Standards. Der ehemalige Dortmunder Jan-Niklas Beste könnte dabei eine wichtige Rolle spielen, denn er war in der letzten Partie gegen Hoffenheim an beiden Toren beteiligt.