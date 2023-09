Bundesliga heute: BVB gegen VfL Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der BVB im heimischen Stadion auf den VfL Wolfsburg. Die Dortmunder haben in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Bilanz gegen die Wölfe aufgebaut und konnten neun der letzten zehn Bundesliga-Spiele gegen Wolfsburg für sich entscheiden. Auch in den letzten fünf Heimspielen gegen Wolfsburg konnte der BVB jeweils mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac wird also alles daran setzen, diese Serie zu durchbrechen und endlich wieder einen Sieg gegen Dortmund zu erzielen.

Borussia Dortmund startete in dieser Saison mit zwei Siegen und zwei Unentschieden und blieb somit in den ersten vier Spielen unbesiegt. Allerdings hat der BVB in den vergangenen vier Saisons jeweils neun Punkte nach vier Partien geholt, was bedeutet, dass die Dortmunder in dieser Saison etwas schlechter gestartet sind als in den Vorjahren. Dennoch ist die Mannschaft von Trainer Edin Terzic in guter Form und wird alles daran setzen, auch gegen Wolfsburg zu punkten. Besonders Mats Hummels und Marco Reus sind in guter Form und werden versuchen, ihre beeindruckenden Torserien fortzusetzen.

Der VfL Wolfsburg konnte in den ersten vier Spielen der Saison neun Punkte holen und ist somit gut gestartet. Allerdings hat Wolfsburg in den letzten zehn Spielen gegen Dortmund nur einmal gewonnen und musste in der vergangenen Saison eine empfindliche 0:6-Niederlage gegen den BVB hinnehmen. Trainer Niko Kovac wird also versuchen, seine Mannschaft optimal auf das Spiel gegen Dortmund vorzubereiten und die Serie von fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen in Dortmund zu beenden. Es wird ein spannendes Spiel erwartet, bei dem beide Mannschaften alles geben werden, um zu punkten.

Wird Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV & Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

