Champions League: PSG - Borussia Dortmund 2:0, Elfer-Ärger und Verletzungsschocks

Fehlstart in die Champions-League-Saison für den BVB - auch aufgrund eines umstrittenen Elfmeters! Der Bundesligist hat den Königsklassen-Auftakt bei Paris Saint-Germain mit 0:2 (0:0) verloren und steht in der Hammergruppe schon unter Druck. Gut für die Borussen: Newcastle und der AC Mailand trennten sich 0:0. Somit konnte kein weiterer Konkurrent ein Polster aufbauen.

Vor allem der Start in die zweite Hälfte war für den BVB bitter. Nach dem ersten PSG-Angriff schoss Kylian Mbappé und der grätschende Niklas Süle wurde aus nicht einmal einem Meter vom Ball an der Hand getroffen (47.). Schiedsrichter Jesus Gil Manzano gab den umstrittenen Elfmeter und der VAR nahm ihn nicht zurück. Mbappé ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte souverän.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Bevor sich der Bundesligist neu ordnete, stand es auch schon 2:0 für die Franzosen. Der Ex-Borusse Achraf Hakimi spielte die BVB-Defensive gemeinsam mit Vitinha schwindelig. Am Ende schob Hakimi locker ein (57.).

Terzic stellt beim BVB um

Dabei war der BVB bis dato gut im Spiel. BVB-Trainer Edin Terzic hatte sich bei der Aufstellung äußerst kreativ gezeigt. Er überraschte nicht nur im Sturmzentrum. Denn weder der zuletzt formschwache Sébastien Haller, noch der angeschlagene Niclas Füllkrug stehen in der Startelf. Stattdessen bilden Donyell Malen und Karim Adeyemi die Sturmzentrale. Zudem stellte Terzic auf eine Dreierkette um.

So agierten Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle nebeneinander. Sie wurden von den Außenverteidigern Marius Wolf und Julian Ryerson unterstützt im Aufeinandertreffen mit den PSG-Superstars Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Randal Kolo Muani.

Torwart-Tor! CL-Wahnsinn in Rom

Torwart-Tor! CL-Wahnsinn in Rom

Früher Sabitzer-Schock

Lediglich zwei Mal brauchte der BVB Glück. Zunächst traf Vitinha den Pfosten (19.). Später entschied Schiedsrichter Jesus Gil Manzano nach einem unabsichtlichen Handspiel von Niklas Süle nach VAR-Eingriff nicht auf Elfmeter (40.). Süle war der Ball im Getümmel an die Hand gesprungen.

Dortmund hielt dem Druck also stand. Dabei musste der Bundesligist einen frühen Schock hinnehmen und sich neu sortieren. Denn Neuzugang Marcel Sabitzer verletzte sich bereits in der Anfangsphase und musste mit einer Leistenverletzung in der 14. Minute raus. Für ihn kam Felix Nmecha.