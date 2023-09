Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag trifft Eintracht Frankfurt im heimischen Stadion auf den 1. FC Köln. Die Kölner haben in den letzten acht Begegnungen gegen Frankfurt nur eine Niederlage hinnehmen müssen - sind unter Trainer Steffen Baumgart aber in der laufenden Saison noch ohne Punktgewinn. Frankfurt hingegen ist nach den ersten beiden Spielen in der Liga noch ungeschlagen.