Bundesliga heute: FC Augsburg gegen VfL Bochum 1848 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft der FC Augsburg im heimischen Stadion auf den VfL Bochum 1848. Die Fuggerstädter haben in den vergangenen sechs Spielen jeweils das erste Tor im Spiel kassiert und blieben saisonübergreifend in zwölf von 13 Bundesliga-Spielen sieglos. Der VfL Bochum hingegen hat alle seine drei Pflichtspiele auswärts beim FC Augsburg gewonnen und kommt auf eine Siegquote von 100 Prozent.

Der FC Augsburg hat in der Bundesliga gegen den VfL Bochum eine höhere Niederlagenquote als gegen jedes andere Team, außer gegen den FC Bayern München. Die Fuggerstädter haben nur eines ihrer letzten fünf Spiele gegen Bochum gewonnen und blieben in den ersten beiden Spielen dieser Saison sieglos. Der VfL Bochum hingegen hat in diesem Jahrtausend nur einmal in den ersten beiden Spielen einer Saison nur ein Tor erzielt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch wird daher alles daran setzen, in Augsburg zu punkten.

Beide Mannschaften haben in der laufenden Saison bereits viele Gegentore kassiert. Der FC Augsburg hat erstmals sieben Gegentore in den ersten beiden Spielen einer Saison kassiert und der VfL Bochum hat im Kalenderjahr 2023 in der Bundesliga 42 Gegentore kassiert. Es wird daher spannend zu sehen sein, ob die Abwehrreihen beider Mannschaften stabilisiert werden können. Die Fans können sich auf ein interessantes Spiel freuen, in dem beide Mannschaften auf Punktejagd gehen werden.

Wird FC Augsburg gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

