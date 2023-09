Bundesliga heute: FC Bayern München gegen VfL Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der FC Bayern München in der Allianz Arena auf den VfL Bochum. Die Bayern gehen als klarer Favorit in das Spiel. Sie haben nur ein einziges ihrer 36 Bundesliga-Heimspiele gegen den VfL Bochum verloren. Allerdings hat der VfL in der Vergangenheit bereits zwei Mal in der Allianz Arena gepunktet und wird sicherlich alles daran setzen, auch dieses Mal zu überraschen.

Die Bayern haben in den letzten zehn direkten Begegnungen mit dem VfL Bochum vor eigenem Publikum sieben Mal mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen. Auch wenn Kevin Stöger zuletzt für den VfL in drei Bundesliga-Spielen in Folge an einem Tor direkt beteiligt war, konnte er gegen den FC Bayern in acht BL-Spielen noch keine direkte Torbeteiligung verbuchen. Die Bayern haben zudem die letzten drei aufeinanderfolgenden Heimspiele gegen den VfL Bochum mit zwei oder mehr Toren Differenz gewonnen.

Die Bayern haben in der Vergangenheit oft gegen den VfL Bochum gewonnen, und wenn sie gewinnen, sind in neun der letzten zehn Begegnungen auch mehr als zwei Tore gefallen. Es gab in den letzten fünf Heimspielen der Bayern immer mindestens drei Tore. Im Jahr 2021/22 spielte der FC Bayern München am fünften Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen den VfL Bochum und fügte diesem beim 0:7 seine geteilte höchste Bundesliga-Niederlage bei. Die Bayern haben zudem acht der letzten zehn Heimspiele gegen den VfL Bochum gewonnen.

