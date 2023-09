Bundesliga: VfB Stuttgart – Sport-Club Freiburg, 5:0 (3:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Chris Führich den VfB vor 54.300 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (17./19.) zum 3:0 schockte Serhou Guirassy den SC. Die Überlegenheit von Stuttgart spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Freiburg kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Roland Sallai, Michael Gregoritsch und Kiliann Sildillia standen jetzt Ritsu Dōan, Maximilian Philipp und Kenneth Schmidt auf dem Platz. Das 4:0 des VfB Stuttgart stellte Führich per Rechtsschuss sicher. In der 62. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Wenig später kamen Roberto Massimo und Enzo Millot per Doppelwechsel für Woo-yeong Jeong und Silas Katompa Mvumpa auf Seiten des Heimteams ins Match (63.). Millot beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 5:0 zugunsten des VfB über die Linie (75.). Letztlich kam Stuttgart gegen den Sport-Club Freiburg zu einem verdienten 5:0-Sieg.