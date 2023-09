BVB: Füllkrug droht wegen seiner Oberschenkelprobleme auszufallen

„Er stand gestern zum ersten Mal wieder bei uns auf dem Platz als neutraler Spieler, er soll heute ähnlich trainieren, um dann morgen hoffentlich das komplette Abschlusstraining absolvieren zu können“, sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag: „Danach werden wir entscheiden, ob es reicht für den Spieltagskader und möglicherweise Einsatzminuten am Wochenende.“

In Freiburg zu spielen, sei „nie einfach“, so Terzic: „Wir wissen, dass Freiburg sehr konstant ist. Sie bleiben in ihren Strukturen und Abläufen total klar.“ Der SC sei „eine der Topmannschaften in der Bundesliga“.