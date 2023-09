BVB-Star Haller: "Verpasster Titel schlimmer als die Krebs-Diagnose!"

Die verpasste Meisterschaft in der vergangenen Saison verfolgt BVB-Star Sébastien Haller nach wie vor. „Ich habe den verpassten Titel immer noch fest im Kopf und werde ihn auch niemals auf dem Kopf kriegen“, sagte er der Sport Bild: „ So ein schmerzhaftes Erlebnis lässt sich nicht einfach löschen.“

Das sagt Haller zum verpassten BVB-Titel

Diese krasse Aussage erklärte der Stürmer wie folgt: „Wenn du krank bist, dann kannst du nichts dran ändern. Du musst es akzeptieren und da durchgehen. Aber den Titel hatten wir selbst in der Hand, wir konnten alles selbst beeinflussen. In dem Fall musst du aber schmerzhaft akzeptieren, dass du vielleicht Fehler gemacht hast oder falsche Entscheidungen getroffen hast.“

Am letzten Spieltag der Saison 2022/23 verpasste Borussia Dortmund die Meisterschaft nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz, da sie gegen Mainz nur 2:2 spielten. Haller verschoss in diesem Spiel einen Elfmeter, der dem BVB zur Meisterschaft verholfen hätte.

Über den verschossenen Strafstoß sagt er: „Manchmal erinnere ich mich schon noch daran. Nicht gelungene Situationen oder vergebene Chancen zehren an dir. (...) Ich habe aber vor allem während meiner Krankheit auch gelernt, negative Dinge nicht mehr so sehr an mich ranzulassen.“