BVB: Wird Nagelsmann wirklich zum Problem für Terzic?

Der Trainer schimpfte weiter: „Wenn wir damit nicht aufhören, wird es sehr schwer sein, irgendwann mal was zu feiern.“ 98 Tage nach dem Meister-Drama läuft Borussia Dortmund der Musik schon wieder hinterher.

Diverse mediale Lautsprecher und vor allem aufgebrachte Fans in den Sozialen Netzwerken brachten prompt Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann (36/Vertrag bis 2026) als möglichen Nachfolger von Edin Terzic ins Spiel.

"Er ist eines der größten Talente in Europa"

An dieser Hainer-Aussage stört sich Matthäus

STAHLWERK Doppelpass: Nagelsmann zum BVB? So reagiert Hainer

„Nagelsmann hängt Terzic natürlich irgendwie im Nacken“, berichtet SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcast „ Die Dortmund-Woche “. „Aber Terzic hat die Hausmacht beim BVB. Sowohl Watzke als auch Kehl sind von diesem Trainer überzeugt. Daran ändern auch die drei Spiele zum Auftakt nichts.“

Ins gleiche Horn stößt auch Bergers Podcast-Kollege Oliver Müller: „Die BVB-Führung hat sich seit Klopp für keinen Trainer mehr so starkgemacht wie für Terzic. Wir wissen beide, dass der BVB weiterhin davon überzeugt ist, den Turnaround mit Terzic zu schaffen“, berichtete der langjährige BVB-Experte.

Für Rekordnationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus ist die Art und Weise, wie die BVB-Mannschaft Fußball spielt, „das größte Problem“ für Terzic. Erneute Auftritte wie in den Auftaktpartien könne sich der Coach „nicht leisten“, schrieb Matthäus in seiner Sky -Kolumne : „Sonst wird es wirklich ungemütlich für ihn.“

Terzic: „Gehört zu den besten BVB-Trainern“

Bislang ist Terzic, der mit einem Punkteschnitt von 2,0 in 82 Spielen immer noch zu den besten BVB-Trainern gehört und der nur drei der vergangenen 27 Spiele verloren hat, noch fest im Sattel.

Dortmund-Experte Berger weiß aber: „Wenn irgendwann die sportlichen Ziele in Gefahr geraten, wenn man punktetechnisch abgehängt wird von Bayern, Leverkusen oder Leipzig, dann wird man über ihn nachdenken. Die Champions-League-Gruppe ist zudem mit Milan, Paris und Newcastle die schwerste von allen. Wenn es auch da nicht funktioniert, so wie damals unter Rose, wird man intern reden müssen.“

Außerdem: „Solange steht Terzic nicht zur Debatte. Und ich finde, dass das bei aller Kritik, die es aktuell wegen der Spielweise geben muss, auch der richtige Weg ist. Man kann nicht nach drei Spielen, vor allem nach dieser guten Rückrunde, einfach so die Reißleine ziehen. Ein bisschen Zeit und Geduld, auch wenn die Fans das nicht so gerne hören wollen, sollte es schon geben.“

Warum der Name Nagelsmann aktuell im Dortmunder Umfeld aufploppt, ist der Tatsache geschuldet, dass es der BVB in den vergangenen Jahren immer wieder mal beim Trainertalent probiert hat. „Er ist kein Unbekannter in Dortmund“, sagt Berger. „Er war schon zwei Mal kurz davor, beim BVB zu übernehmen.“