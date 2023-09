Flicks WM-Frust: "Keine Unterstützung aus Deutschland"

Bundestrainer Hansi Flick hat schon vor dem ersten WM-Spiel der Nationalmannschaft in Katar enorm mit der sportlich störenden Diskussion über die Regenbogen-Kapitänsbinde gehadert. „Ich habe nicht gut geschlafen“, berichtet Flick seiner Mannschaft in einer neuen Dokumentation von Prime Video vor dem WM-Auftakt gegen Japan: „Weil wir keine Unterstützung aus Deutschland haben. Aber das darf uns nicht interessieren!“

Taktikprobleme und Streitszenen

Die Doku gibt Einblicke in das Mannschaftsgefüge, in alltägliche Probleme wie Unpünktlichkeit bei Teamsitzungen, in Konflikte zwischen Spielern, z.B. Kimmich und Niklas Süle, und taktische Meinungsverschiedenheiten, hat aber auch witzige Momente. Am Ende steht das desaströse WM-Aus.