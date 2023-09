"Das sah aus!" - Kramer über Gladbachs "Touristiktruppe"

Christoph Kramer hat in seiner Karriere als Fußballprofi schon viel erlebt. Im neuen Podcast Copa TS von TV-Moderator Tommi Schmitt gab der Gladbacher Mittelfeldspieler ein paar witzige Anekdoten zum Besten.

Als Kramer gefragt wurde, was er von Union Berlins Champions-League-Los Real Madrid halte, sprach er die schicken Klamotten der Königlichen an, die 2020 Gegner der Borussia waren.

„Wenn Real Madrid ankommt, dann haben die keine Trainingsanzüge, sondern so Seidenanzüge an“, erinnerte sich der Weltmeister von 2014 - um dann auf eine andere Mannschaft ähnlichen Kalibers zu kommen.

„Einer meiner Lieblingsgeschichten ist, als ich mit Gladbach gegen Manchester City (in der Saison 2016/17, d. R.) gespielt haben“, erzählte Kramer „Die wurden ausgestattet von Dsquarade2, die sahen richtig cool aus. Und wir kamen mit Gladbach in einem Doppeldecker-Reisebus an und hatten damals noch Kappa. Die Schuhe – das sah aus! Und wir hatten Schlaghosen an!“