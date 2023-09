Transfermarkt: Auch Bayern muss aufpassen - Wer steht hinter Streik-Profi Kolo Muani?

Wenn der Name von Moussa Sissoko auftaucht, dann wissen Vereine, was passieren könnte.

Kolo Muani holte sich Sissoko bewusst als Berater

Als Randal Kolo Muani nach der starken Winter-WM in Katar seine jahrelange Agentur MDC Advisors in Richtung Sissoko verließ, war der Weg schon vorgezeichnet. Der 24-Jährige wich schon da vom ursprünglichen Plan, sich mindestens zwei Saisons bei den Hessen zu entwickeln, komplett ab.

Und am Ende gab es den aus Frankfurter Sicht lange Zeit befürchteten Knall. Kolo Muani gab bei Sky ein unautorisiertes Statement ab, zudem trat er einen Tag vor dem wichtigen Rückspiel in den Playoffs zur Conference League in den Streik.