Demirovic-Doppelpack: Befreiungsschlag für FCA und Maaßen

Doppelpacker Ermedin Demirovic hat Trainer Enrico Maaßen beim FC Augsburg eine Atempause verschafft und die Sorgen des FSV Mainz 05 vergrößert. Der Kapitän sicherte den bayerischen Schwaben beim 2:1 (2:1) gegen den Tabellenletzten den erst zweiten Sieg in den jüngsten 17 Pflichtspielen. Für seinen unter Druck geratenen Coach Maaßen war es der erhoffte Befreiungsschlag, die Gäste dagegen bleiben sieglos.

Dabei hatte Ludovic Ajorque (6.) die 05er in einem umkämpften Duell mit seinem ersten Saisontor in Führung gebracht. Demirovic (15., 45.) aber schlug mit seinem zweiten Bundesliga-Doppelpack zurück, sein erstes Tor war das 500. in der Augsburger Bundesliga-Geschichte - im 413. Spiel. Kein Verein brauchte länger, um diese Marke zu erreichen.