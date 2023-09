"Desaströses Debüt" - Italiener zerpflücken Bonucci

Der Bundesliga-Einstand von Leonardo Bonucci bei Union Berlin ist gründlich in die Hose gegangen.

Nachdem der italienische Star-Neuzugang unter der Woche bei der 0:1-Niederlage bei Real Madrid ein ordentliches Debüt in der Champions League gegeben hatte, war es ausgerechnet Bonucci, der die 0:2-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim einleitete.

Der 36-Jährige, seit 21 Jahren ältester Debütant in der Bundesliga, verschuldete in der 21. Minute einen Strafstoß für die Gäste, als er Andrej Kramaric regelwidrig im Strafraum am Trikot zupfte.