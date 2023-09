Eintracht Frankfurt: Schließt dieser Stürmer die Kolo-Muani-Lücke?

Sportvorstand Markus Krösche sagte nach dem Transfer noch: „In den letzten Jahren hat er immer wieder seine Stärken im Torabschluss unter Beweis gestellt, und er kennt die Bundesliga bestens. Wir sehen uns mit Lucas in dieser Konstellation im Angriff für die Herausforderungen in der neuen Saison gerüstet.“

Alario kam unter Glasner nur auf 409 Einsatzminuten

In der Bundesliga stand Alario zweimal in der Startelf, in Champions League und DFB-Pokal gar nicht. Obwohl die Eintracht insgesamt auf 50 Pflichtspiele kam, sammelte er nur 409 Einsatzminuten.

Toppmöller erwartet: „Alario muss fit werden!“

In diesem Sommer sah deshalb alles nach Trennung aus. Doch dann unterzog sich Alario in seiner Heimat einer Knie-Operation und fiel über zwei Monate aus. Ein Wechsel kam einerseits aus Verletzungsgründen nicht zustande – und andererseits, weil Krösche im Wissen um einen möglichen Kolo-Muani-Abgang eine Offerte ablehnte. Mitte August kehrte Alario zurück und übte seitdem vor allem individuell.

Trainer Dino Toppmöller erklärte ausführlich auf SPORT1-Nachfrage: „Lucas muss fit werden und mit der Mannschaft trainieren. Er ist ein Stürmer, der im letzten Drittel extrem gut ist, einer der besten Abschluss-Stürmer in der Bundesliga.“ Seine Zeit komme in den Partien, in denen sich die Eintracht – wie am vergangenen Sonntag gegen Köln (1:1) - im letzten Drittel aufhalte. Um helfen zu können, müsse Alario „körperlich in Topverfassung kommen“.