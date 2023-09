Eintracht-Sportvorstand Krösche verrät neue Details zum Kolo-Muani-Deal

Der große Wirbel um Randal Kolo Muani, inklusive Hin und Her mit PSG, überschattete den gesamten letzten Tag des Transferfensters. Am Ende hieß es: Kolo Muani geht doch, nachdem er seinen Willen auch mit einem Streik durchzusetzen versuchte - die Eintracht erhält für ihn 95 Millionen Euro Ablöse.

SGE hätte Borré-Leihe „drei Stunden später nicht zugestimmt“

Dann offenbarte Krösche sogar: „Auch – und so ehrlich muss man sein – der Leihe von Rafael Borré hätten wir drei Stunden später nicht zugestimmt.“ Die Eintracht hatte, einige Stunden vor dem Kolo-Muani-Abgang, den kolumbianischen Stürmer Borré bis Saisonende an Werder Bremen ausgeliehen. Er spielte seit 2021 für Frankfurt und hatte maßgeblichen Anteil am Europa-League-Triumph im vergangenen Jahr.