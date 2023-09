FC Bayern: Bei diesem Star geht Uli Hoeneß das Herz auf

Viel hatte Uli Hoeneß beim traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern am Sonntag nicht zu sagen. Ein Satz blieb jedoch hängen: „Wenn ich Leroy Sané seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe.“

Hoeneß im Sané-Fieber! Es ist keine Überraschung, dass sich der Ehrenpräsident besonders über die Gala-Form des Außenstürmers freut, gilt er in der Führungsetage als wichtiger Sané-Fürsprecher.

Der 71-Jährige hat immer an die fußballerischen Qualitäten des deutschen Nationalspielers geglaubt – und ihm nach SPORT1 -Informationen in persönlichen Gesprächen jederzeit seine volle Unterstützung zugesichert!

Wechsel war für Sané nie ein Thema

Interessant: Als zu Beginn der Transferphase im Sport-Ausschuss des Rekordmeisters der Kader analysiert und über mögliche Abschiedskandidaten diskutiert wurde, kam auch der Name Sané zur Sprache. Der Gedanke, sich im Falle eines interessanten wirtschaftlichen Angebots mit einem Verkauf zu beschäftigen, wurde allerdings schnell verworfen.

Entscheidend dafür: Sanés Commitment zum Verein. Für den 27-Jährigen (Vertrag bis 2025) stand, wie SPORT1 bereits im Juni berichtete, nie ein Wechsel zur Debatte . Er traf für sich selbst noch vor dem Urlaub mit seiner Familie die Entscheidung, in München bleiben und besser werden zu wollen.

Das gefiel den Bossen um Hoeneß sehr! Zugleich forderten sie und auch Trainer Thomas Tuchel aber mehr Engagement und Beständigkeit von ihm. „Leroy hat alle Möglichkeiten, die Liga zu dominieren“, sagte Tuchel zu Beginn des Trainingslagers am Tegernsee Mitte Juli. „Es liegt nur an ihm!“

Worte, die der Spieler nach SPORT1-Informationen sehr positiv aufgefasst hat. Sané ist der Meinung, sich nicht verbessern zu können, wenn ihm immer nur gesagt wird, was er gut macht. Konstruktive Kritik und ehrliches Feedback stacheln ihn an. So ließ er einer engagierten Vorbereitung einen starken Saisonstart folgen. Nach sieben Pflichtspielen steht er bei fünf Toren.