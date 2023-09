Fischer: Mannschaft "macht einen guten Eindruck"

Trainer Urs Fischer von Union Berlin will sich nicht von der Last-Minute-Niederlage in der Champions League für das kommende Bundesliga-Heimspiel beeinflussen lassen. „Wir haben versucht, schnellstmöglich den Fokus auf die TSG Hoffenheim hinzubekommen“, sagte der Schweizer am Freitag: „Das ist auch zwingend notwendig.“