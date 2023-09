Geheim-Treffen: BVB-Bosse senden klares Zeichen an Kobel!

Eigentlich haben die BVB-Profis nach dem 1:0-Heimsieg gegen Wolfsburg von Trainer Edin Terzic bis Dienstag trainingsfrei bekommen. Am Sonntag kam trotzdem ein Spieler auf das Trainingsgelände nach Dortmund-Brackel: Gregor Kobel fuhr am Mittag in seinem mattgrauen Mercedes vor und traf sich anschließend auf der Geschäftsstelle Sport mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.