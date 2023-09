Gerücht um BVB-Star! Ist Real wirklich an Moukoko dran?

Fünf Spiele und nur 61 Einsatzminuten – Youssoufa Moukoko bleibt aktuell nicht mehr als die Bankdrücker-Rolle. Am Samstagabend musste der 18 Jahre alte BVB-Stürmer im Anschluss an den 1:0-Sieg gegen Wolfsburg mit den anderen Ersatzspielern noch Sprints auf dem Rasen ziehen.

Kaum zu Hause angekommen, ging Moukoko ins Gym und postete noch am späten Abend ein Foto vom Training. Auf diesem verlinkte er den Privattrainer Arne Greskowiak und garnierte es mit einem Zwinker-Smiley.

„Er hat dieses Foto recht demonstrativ gepostet. Was Moukoko mit diesem Foto sagen will: ‚Ich stecke nicht auf und gebe weiter Gas!‘“, erklärt SPORT1-Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Ausgabe des Podcasts „Die Dortmund-Woche“. „Er ist mit der Situation natürlich äußerst unzufrieden, da muss man nicht viel reininterpretieren. Und man kann Moukoko auch ein bisschen verstehen.“