Klappt der Transfer doch noch? Palhinha will weiterhin zum FC Bayern!

Joao Palhinha könnte rund vier Monate nach dem geplatzten Wechsel doch noch beim FC Bayern landen! Der portugiesische Nationalspieler des FC Fulham will weiterhin zum deutschen Rekordmeister.

Palhinhas Bruder und Berater Goncalo äußerte sich zudem bei Instagram. „Sie haben den Traum nicht getötet, nur verschoben“, schrieb er und bedankte sich zudem bei den Bayern: „Obwohl wir schon wussten, wie großartig der Klub ist, so ist er nach unserem Weggang für uns noch größer geworden - unabhängig davon, was passiert ist.“

Palhinha-Berater spricht von „Mia san mia“

Der Palhinha-Berater lobt den Umgang der Bayern mit seinem Bruder ausdrücklich, die gegenseitige Wertschätzung ist hoch: „Der Respekt und die Zuneigung der Menschen bei Bayern, die uns begleitet haben, haben einen Unterschied gemacht in Bezug auf Respekt, Ehrlichkeit und Professionalität.“

Am 1. Januar geht das Transferfenster in Deutschland wieder auf, dann könnte ein Deal doch noch über die Bühne gehen.

Palhinha war am Deadline Day nach München gereist, sein Wechsel von London in die bayrische Landeshauptstadt stand kurz bevor. In den letzten Stunden des Transferfensters zerschlug sich der Transfer aber noch, weil Fulham keinen adäquaten Ersatz mehr auftreiben konnte.