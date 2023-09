Geplatzter Bayern-Wechsel: Jetzt spricht Palhinha-Coach!

Am Samstagnachmittag gastierte der FC Fulham in der Premier League bei Manchester City - und kassierte eine 1:5-Klatsche.

Von Joao Palhinha, dem 28-Jährigen, dessen angepeilter Wechsel von den Cottagers zum FC Bayern in den letzten Minuten der am Freitagabend zu Ende gegangenen Transferperiode doch noch gescheitert war , fehlte dabei im Kader jede Spur.

Palhinha fehlt gegen City

Allerdings: Palhinha weilte bis Freitagabend in München, absolvierte sogar bereits den Medizincheck, die Münchner waren sich mit Fulham über einen Wechsel von Thomas Tuchels Wunschspieler einig. Doch der Deal platzte, weil die Londoner keinen Ersatz für den portugiesischen Nationalspieler mehr fanden. So musste er unverrichteter Dinge wieder abreisen.

Palhinha-Coach spricht über geplatzten Wechsel

Palhinha „liebt Fulham, er liebt den Fußball, er liebt es, bei uns zu sein. Er hatte in der letzten Saison eine fantastische Saison und ist ein Spieler, der immer 100 Prozent in unserem Trikot gibt, aber er hatte die große Chance, zu einem der größten Vereine der Welt zu wechseln, und er war wirklich nah dran.“

Silva ergänzte: „Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen das auf einen Fußballspieler hat, wenn so etwas passiert. Er wird die Unterstützung von uns allen brauchen - vom Trainerstab, von unseren Fans und von seinen Mannschaftskameraden.“

Bayern-Boss: Palhinha „total traurig“

Auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel äußerte sich bei Sky zum geplatzten Wechsel und der Gemütslage Palhinhas: „Ich war traurig, ich weiß, was Joao unserem Team gegeben hätte – die Enttäuschung auch bei ihm so mitzuerleben und in den Nachrichten – das war enorm traurig.“