Kracher beim FC Bayern - verzweifelt sogar Kane an diesem Leverkusen-Star?

Er verteidigt aktiv, physisch, besticht durch seine Zweikampfstärke sowie Lufthoheit und meldet in Regelmäßigkeit gegnerische Angreifer ab. Wer erst seit dem DFB-Sieg über Frankreich denkt , dass Jonathan Tah sich in Topform befindet, der irrt - denn eigentlich eilt der Leverkusener Innenverteidiger schon im ganzen Kalenderjahr 2023 von einer überragenden Vorstellung zur nächsten.

Gegen die Vizeweltmeister aus Frankreich glänzte der 27-Jährige sogar auf weitestgehend unbekanntem Terrain. Nicht wie gewohnt in der Innenverteidigung, sondern als Rechtsverteidiger kochte er Randal Kolo Muani und Co. immer wieder ab, verdiente sich deswegen als einziger DFB-Akteur die SPORT1-Note 1!

Völler begeistert: „Hat sein bestes Länderspiel gemacht“

„Er hat sein bestes Länderspiel gemacht“, lobte in Interimstrainer Rudi Völler, der sich aus Leverkusener Zeiten noch daran erinnerte, dass Tah vereinzelt auch als Außenverteidiger ausgeholfen hatte: „Er hat es überragend gemacht. Die Idee ist auf jeden Fall aufgegangen.“

Verzweifelt sogar Kane an ihm?

Verzweifelt sogar Kane an ihm?

So ist es plötzlich Tah, eigentlich der Prototyp eines wuchtigen, kantigen Innenverteidigers, der als Lösung für die altbekannten Außenverteidiger-Probleme der Nationalmannschaft in Erwägung gezogen wird.

Dass der 1,95 Meter große Abwehrhüne in der Nationalmannschaft nun so ablieferte, hängt aber wohl auch mit seinem bei der Werkself angesammeltem Selbstvertrauen zusammen.

Tah: Vom Wechselkandidaten zum Schlüsselspieler

Vom Unsicherheitsfaktor, der bisweilen fahrig und behäbig wirkte, wurde Tah während Alonsos Amtszeit zum absoluten Leistungsträger und unangefochtenen Schlüsselspieler, der in dieser Saison sogar torgefährlicher als je zuvor wirkt.

So hat der nach Standards stets gefährliche Tah nach lediglich drei Spieltagen in der Bundesliga schon zwei Tore und damit bereits eins mehr als in der Vorsaison auf dem Konto.