DFB-Team: Völler-Effekt! Deutschland siegt wieder - Müller und Sané versöhnen gegen Frankreich

Völler jubelte in Dortmund früh über das 45. Länderspieltor von Thomas Müller (4.), den späten Treffer von Leroy Sane (87.) und den ersten Sieg über den starken Nachbarn seit dem WM-Viertelfinale 2014.

Fast 20 Jahre nach seinem letzten Spiel als Teamchef beendete der DFB-Sportdirektor damit die Negativserie von drei Niederlagen in Folge, die Flicks Aus besiegelt hatte. Antoine Griezmann gelang für die Franzosen per Foulelfmeter (89.), den Sané verschuldet hatte, nur noch Ergebniskosmetik. ( EINZELKRITIK: Löst er ein Dauerproblem? )

Interimscoach Völler: Darauf muss man Bock haben

„Wir mussten über die Arbeitsmoral kommen, viel leiden“, sagte Müller am ARD-Mikrofon: „Es war für uns auch nicht einfach, diese Negativserie zu ertragen, die wir selber auch verantworten. Kompliment an Rudi, Hannes Wolf und Sandro Wagner. Wir haben uns belohnt, so macht es Spaß“, erklärte der Bayern-Star weiter, der von einem „langen Weg“ sprach, aber auch einen „emotionalen Befreiungsschlag“ verspürte.