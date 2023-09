Kyle Walker verrät: Aus diesem Grund ging ich nicht zu Bayern!

Kyle Walker hat seinen geplatzten Wechsel zum FC Bayern erklärt. Der englische Nationalspieler von Manchester City sprach in großer Offenheit über den Beinahe-Transfer, der vor einigen Wochen in die Brüche ging.

Deshalb sagte Walker den Bayern ab

Ausschlaggebend für seine Absage an die Münchner ist offenbar das Vertragsangebot gewesen. „Es ging darum, wer mir die meisten Jahre gibt“, erklärte Walker: „Es war ja nicht so, dass ich zu einem schlechteren Klub gegangen wäre. Bayern München ist ein riesiger Klub. Und wenn man sieht, was Harry Kane dort tut und tun wird, wäre es kein Schritt zurück gewesen.“

Als der Wechsel bevorstand, kam es zu einem Gespräch zwischen Walker und City-Coach Pep Guardiola, das später als entscheidender Wendepunkt für einen Verbleib ausgemacht wurde. In Manchester werde er seinen Vertrag bald verlängern, kündigte Walker nun an. Eine offizielle Laufzeit nannte er nicht, noch ist er bis 2024 gebunden.

„Ich spiele nicht, weil ich einen Wechsel zu Bayern erzwingen will“

„Ich bin ein Spieler von Manchester City“, meinte Walker zu dem Kick in der Vorbereitung: „Ich stehe in dem Klub unter Vertrag, was soll ich also machen? Mich hinstellen und sagen: Ìch spiele nicht, weil ich einen Wechsel zu Bayern erzwingen will‘?“ Das entspreche nicht seiner Persönlichkeit.