Bayern-Deal droht zu platzen! Pep Guardiola macht Pläne seines Ex-Klubs zunichte

Der Wechsel von Kyle Walker zum FC Bayern droht zu platzen! Der englische Nationalspieler tendiert nach Informationen von SPORT1 mittlerweile zu einem Verbleib bei Manchester City - zuerst berichtete The Athletic am Dienstag von der überraschenden Wende.

Guardiola redet Walker den Bayern-Wechsel aus

„Wir werden um ihn kämpfen“, kündigte Guardiola an - und ließ dann Taten folgen. Walker sei „ein unglaublich wichtiger Spieler“ für City, lobte der ehemalige Bayern-Trainer in seiner bekannt überschwänglichen Art, er verfüge über „eine sehr spezielle Qualität, die so schwer zu finden ist weltweit“.