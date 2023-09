Magaths bitteres Bayern-Urteil: Personalie Kimmich "verheerend gelaufen"

Zur Erinnerung: Kimmich war beim 2:2 am Freitagabend in der 60. Minute ausgewechselt worden, offenbar zu seiner eigenen Überraschung. Dabei hatte Trainer Thomas Tuchel vor und nach dem Spiel betont, dass der zuvor angeschlagene Kimmich von der medizinischen Abteilung für maximal eine Stunde Spielzeit grünes Licht bekommen habe.

Magath: Personalie Kimmich „verheerend gelaufen“

Magath verwies auf die „Gesamtsituation“ in der Dauer-Debatte um den Bayern-Sechser: „Die Personalie Kimmich, das ist natürlich verheerend gelaufen. Er war ein Leistungsträger und er war einer der Chefs beim FC Bayern.“

Mit Manuel Lewandowski (wechselte zu Barca) und Manuel Neuer (seit neun Monaten verletzt) habe man zwei Chefs verloren: „Und jetzt hat man, im Grunde ohne Not, Kimmich intern noch geschwächt.“ Magath spielte dabei auf die auch von Tuchel öffentlich geführte Diskussion um die Mittelfeldzentrale der Münchner an. Der Coach hatte sich mehrfach einen weiteren Sechser gewünscht.

Nimmt Tuchel Kimmich die Autorität in der Kabine?

Dies hätte er besser intern getan, urteilte Magath. Mit Blick auf Kimmich meinte er: „Das schwächt natürlich den Spieler. Das ist auch nur ein Mensch. Und wenn du dann auch noch so eine Phase in der deutschen Nationalmannschaft dazukommt, wo ja gar nichts läuft, dann kann auch ein Führungsspieler hat nur schwer was ausrichten.“