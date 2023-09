Mats Hummels motzt: „Das ist so, seitdem ich hier bin“

Aufatmen beim BVB! Nach zuletzt zwei sieglosen Partien in der Bundesliga lagen die Schwarzgelben auch beim SC Freiburg zur Halbzeit mit 1:2 zurück, drehten aber in Überzahl noch die Partie.

Was aber auch beim 4:2-Erfolg gegen Streichs Freiburger auffiel: Spielerisch liegt bei den Dortmundern weiterhin einiges im Argen, wie ein Meisterschaftskandidat tritt das Team von Edin Terzic bislang nicht auf.

Mats Hummels motzt über BVB-Problem

„Wir haben die Aktivität gegen den Ball vermissen lassen, haben Freiburg so stärker gemacht. Wir müssen es einfach schaffen, im Mittelfeld den Gegner zu dominieren“, ärgerte sich Doppeltorschütze Mats Hummels nach der Partie.

„Das ist aber kein Problem erst seit dieser Saison, das ist so, seitdem ich hier bin. Wenn wir einen Schritt nach vorne machen wollen, müssen wir es schaffen, den Gegner im Mittelfeld zu dominieren und auch mal spielerisch auseinanderzunehmen“, fällte der 34 Jahre alte Routinier, der nach seinem dreijährigen Bayern-Intermezzo seit 2019 wieder bei Dortmund spielt, ein hartes Urteil.

Auch Kapitän Emre Can räumte nach der Partie ein, dass der Sieg „nicht souverän“ gewesen sei. Teamkollege Marius Wolf merkte an, man habe „viel zu wild“ agiert.

Am Ende standen - auch aufgrund des Platzverweises für Freiburgs Höfler - dennoch drei wichtige Punkte zu Buche . „Das gibt Selbstvertrauen und ist wichtig für die Köpfe“, betonte Wolf.

Inwieweit Dortmund jetzt wirklich in der Saison angekommen ist? Der Kracher in der Champions League gegen PSG und Kylian Mbappé am Dienstag wird weitere Erkenntnisse liefern.