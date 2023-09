"Nahe dran an skandalös": TV-Kommentatorin attackiert Schalke scharf

Nach der öffentlichen Kritik von Timo Baumgartl an seinem Trainer Thomas Reis sowie Sportdirektor Andre Hechelmann hat der dafür vom FC Schalke 04 hart bestrafte Verteidiger Zuspruch von prominenter Seite erhalten.

„Wir schreien alle nach diesen Typen und dann diskreditiert man jemanden, der ein Interview gibt, in dem er seine Meinung sagt und den Trainer nicht persönlich angeht, sondern sich sehr auf das Inhaltliche fokussiert“, meinte der frühere Schalker Profi Dennis Aogo bei Sky 90 - die Fußballdebatte.

„Da frage ich mich schon, für was er genau eigentlich sanktioniert wur d e“, fügte der ehemalige deutsche Nationalspieler an.

Kommentatorin schießt scharf gegen Schalke

Christina Rann stieß ins gleiche Horn: „Ich finde es schade und nahe dran an skandalös, dass Schalke so überreagiert. [...] Für mich war das (Baumgartl-Interview, Anm. d. Red.) eine offene Art und Weise mit den Themen umzugehen, die wir uns doch alle wünschen, aber dass er so ‚rasiert‘ wird, finde ich sehr schade“, meinte die Journalistin, die bei SPORT1 unter anderem die Frauenfußball-Bundesliga kommentiert.