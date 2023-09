Nico Elvedi - Gladbachs unverhoffte Verstärkung

Einer, der in den vergangenen Spielzeiten unumstrittener Stammspieler in Gladbachs Defensive war, ist dagegen bislang außen vor: Nico Elvedi. Dies liegt daran, dass er eigentlich gar nicht mehr da sein sollte.

Wechsel nach Wolverhampton scheitert

Gleichzeitig seien die vergangenen Wochen aber „nicht einfach für mich (gewesen), vor allem weil ich nicht spielen durfte“, gestand Elvedi, der von Seoane wegen der Verletzungsgefahr nicht eingesetzt wurde. „Ich hätte mich auch in den Trainings verletzen können. Aber am Ende hat der Verein so entschieden, und ich musste es akzeptieren.“

Kommt es jetzt zur Vertragsverlängerung?

Zudem sollen beide Parteien in den kommenden Wochen doch noch Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufnehmen, was von Spielerseite lange Zeit ausgeschlossen wurde.

„Wir sind mit Nico in Gesprächen“, meinte Sportdirektor Nils Schmadtke. Und Seoane erklärte: „In den nächsten zwei Wochen wird es Gespräche mit Nico und seinem Umfeld geben. Die Kommunikation zu ihm und seiner Seite ist offen und transparent. Wir haben auch schon klar gesagt, welche Lösungen wir uns vorstellen können. Dass er jetzt zum Einsatz kam, ist auch ein Signal an ihn.“

Manchmal kommt es eben anders als man denkt. Und so würde es auch nicht wundern, wenn Nico Elvedi schon beim kommenden Bundesligaspiel in Darmstadt wieder in der Startelf steht und dabei hilft, das Scheunentor so schnell wie möglich zu schließen.