„Schlüsselmoment“: Terzic lobt den etwas anderen BVB-Matchwinner

Der Angreifer der TSG wollte ins Eins-gegen-Eins-Duell gegen Torhüter Gregor Kobel gehen und setzte schon zum Schuss an. Das mit 30.150 restlos ausverkaufte Bundesliga -Stadion war bereits still, vollumfänglich fokussiert auf das Duell Schlussmann gegen Stürmer - und dann kam Schlotterbeck.

„Schlüsselmoment“: Schlotterbeck rettet den BVB

Kobel lobt diesen Einsatz: „Es sind kleine Sachen...“

Kobel wusste ebenfalls, bei wem er sich zu bedanken hatte: „Es sind kleine Sachen, es ist vielleicht nicht so ein spektakuläres Highlight, aber genau darauf kommt es an. Wenn Berisha da noch zum Schuss kommt, dann ärgern wir uns am Ende. Aber da war Nico da, so wie die anderen auch da waren.“