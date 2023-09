So leidet Götze unter dem Abgang von Kolo Muani

Mario Götze nahm gegen den SC Freiburg im 55. Pflichtspiel seit seiner Ankunft bei Eintracht Frankfurt zu Spielbeginn erst zum zweiten Mal überhaupt auf der Bank Platz. Der 31-Jährige war einerseits angeschlagen, er bekam im Conference-League-Duell gegen den FC Aberdeen „einen heftigen Schlag ab“.

Götze stand gegen Freiburg nicht in der Startelf

Andererseits hatte Götze grünes Licht für einen Startelfeinsatz gegeben. Trainer Dino Toppmöller ließ ihn trotzdem nicht von Beginn an ran und erklärte: „Mario läuft in jedem Spiel extrem viel. Es ging in diesem Spiel aber auch um das Thema Frische. Und Farés Chaibi hat es gegen Aberdeen sehr gut gemacht.“ Klar ist: Auch der Mittelfeldstar muss sich behaupten, seinen Stammplatz verteidigen.

Für Götze ist die aktuelle Situation die bislang komplizierteste in seiner Zeit bei den Hessen. Von ihm wird immer etwas mehr verlangt als von anderen Spielern. Die kreativen Momente, die besonderen Pässe, vor allem die Einleitung oder Vollendung der Szenen vor dem gegnerischen Gehäuse.

Toppmöller forderte auf SPORT1-Nachfrage vor der Saison: „Ich erwarte von ihm, dass er torgefährlicher wird.“ In der vergangenen Saison standen final drei Bundesliga-Treffer auf dem Zettel – das ist etwas zu wenig für dessen Ansprüche!

Eintracht-Star Götze leidet unter dem Kolo-Muani-Weggang

Was hingegen stets gepasst hat, war die Anzahl der Vorlagen. Götze fehlt allerdings eine Anspielstation, die in der vergangenen Saison sehr treffsicher war: Randal Kolo Muani. Acht der insgesamt elf Götze-Assists für die Eintracht konnte der am Deadline Day in allerletzter Sekunde zu Paris Saint-Germain transferierte Kolo Muani verwerten. Das ist eine Hausnummer! Es ist daher vor allem Götze, der unter diesem 95 Millionen Euro schweren Abgang leidet.

Dabei will er Verantwortung übernehmen, mit seiner Erfahrung das Team führen, Leader und Impulsgeber sein. Doch noch fehlt in dieser Spielzeit - bei aller harten Arbeit und den gewohnt hohen Laufdaten - dieser Glanz. Der Zeitpunkt ist natürlich äußerst unglücklich für den Spielmacher, der noch immer seine Rolle unter Toppmöller sucht und dabei häufig auf die Außenbahnen ausweicht.

Am Sonntagnachmittag saß nämlich der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Partie gegen Freiburg auf der Tribüne. Es wäre eine Chance für Götze gewesen, sich zu präsentieren und für ein Ticket für die Europameisterschaft im eigenen Land zu bewerben. Ex-Nationalcoach Hansi Flick hatte den Weltmeister von 2014 zuletzt nicht mehr nominiert.

Götze will sich für die EM anbieten

Wie wichtig ihm eine Teilnahme bei der Heim-EM wert wäre, verriet Götze im Podcast „Spielmacher - Der EM-Talk“: „Es ist ein Turnier, dass man in seiner Laufbahn nicht so oft spielen darf. Man hat in seiner Karriere auch gewisse Hoch- und Tiefphasen und deshalb selten die Möglichkeit, eine WM oder EM zu spielen. Das ist das Besondere daran.“

Damit ihn Nagelsmann wieder mitnimmt, muss Götze also liefern. Der Konkurrenzkampf in der Schaltzentrale des DFB-Teams ist gewaltig. Entscheidend ist daher, dass Götze für Toppmöller unverzichtbar bleibt. Bislang absolvierte er erst zwei Pflichtspiele über 90 Minuten. Seine drei Scorerpunkte sammelte Götze in Pokal und Conference League-Qualifikation.

Das junge Team (Durchschnittsalter gegen Freiburg 24,82 Jahre) braucht diese Momente aber vor allem in der Bundesliga, wo sonst der Faden zu den internationalen Rängen frühzeitig abzureißen droht.

Hoffnung auf Alario

Möglicherweise kann ihm zukünftig Lucas Alario helfen. Der Argentinier kam in seiner ersten Saison überhaupt nicht an und war zudem lange verletzt. Doch nun ist Alario ein Kader-Kandidat.