Nächstes Eintracht-Abenteuer startet erfolgreich - aber mit bitterer Note

Eintracht Frankfurt ist mit einem Sieg in die neue Conference-League-Saison gestartet! Die Adlerträger gewannen am Donnerstagabend im Deutsche Bank Park mit 2:1 (1:1) gegen den FC Aberdeen. Die Mannschaft von Dino Toppmöller war über weite Strecken das bessere Team, tat sich jedoch lange Zeit schwer mit den aufopferungsvoll verteidigenden Schotten.

Omar Marmoush brachte die Hessen per Foulelfmeter in Führung (11.), Dante Polvara veredelte wenig später einen gut ausgespielten Konter der Gäste (22.) und traf zum 1:1-Pausenstand. Den Treffer zum 2:1 erzielte der neue Abwehrchef Robin Koch (61.), der zur Halbzeit eingewechselte Farès Chaibi leistete die Vorlage.

Nach zwei Pflichtspielremis in Folge antwortete die SGE mit einem Sieg. Nächster Gegner in der Conference League ist der FC PAOK (Thessaloniki) aus Griechenland.

Der FC Aberdeen hingegen rutscht tiefer in die Krise. In der Liga stehen die Schotten nach fünf Spieltagen noch ohne Sieg da und stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz.

Koch empfiehlt sich für die DFB-Elf

Nächster Rückschlag für Rode

Frankfurt müht sich ab

Erst nach der Pause schlugen die Frankfurter aus dem deutlichen Plus an Ballbesitz Kapital - und belohnten sich. Nach einer Ecke köpfte Koch aus vollem Lauf ein. Von den Schotten kam in der Folge wenig, die Eintracht dominierte das Geschehen und erspielte sich vereinzelt weitere Chancen. Am Ende mussten die Hessen aber noch einmal zittern.