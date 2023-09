Streichs impulsive Ader: "Aufgabe bis ans Lebensende"

An der Seitenlinie können mit Christian Streich schon einmal die Pferde durchgehen, seine impulsive Art stellt den Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg auch mit 58 Jahren immer noch vor große Herausforderungen. "Für mich ist es auch anstrengend am Spielfeldrand mit mir", erzählte Streich im Podcast "Ball you need is love" von Arnd Zeigler.