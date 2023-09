VfB mit "kompletter Palette Guirassy" - Wohlgemuth warnt

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat einmal mehr seinen Top-Torjäger Serhou Guirassy in den höchsten Tönen gelobt. "Wir haben die komplette Palette Guirassy gesehen. Dazu gehört auch, dass er sieht, wann es wichtig ist zu laufen und gegen den Ball zu arbeiten", sagte Hoeneß bei DAZN. Er wolle aber, fügte er an, "auch den Fokus auf die anderen lenken. Es waren viele Spieler bereit, zu leiden."

Nach dem 3:1 (2:1) gegen Neuling Darmstadt 98 hat der VfB zumindest bis Samstagnachmittag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Der vierte Sieg im fünften Spiel fühle sich "richtig gut an, das zeigt Reife", so Hoeneß: "Viele haben uns die Favoritenrolle zugeschoben, das hat das Spiel schwierig gemacht. Deshalb bin ich unglaublich stolz auf die Mannschaft." Er hoffe nun, "dass wir diesen Reifegrad noch weiter entwickeln können. Diesmal war es hervorragend."