VfB Stuttgart: Besser als Müller! Guirassy zieht mit Lewandowski gleich

Serhou Guirassy hat am Freitagabend Bundesliga-Geschichte geschrieben und einen Rekord eingestellt! Der Torjäger des VfB Stuttgart erzielte beim Heimspiel gegen Darmstadt das zwischenzeitliche 2:1, legte kurz vor Schluss auch das 3:1 zum Endstand nach und schoss die Elf von Coach Sebastian Hoeneß vorübergehend an die Spitze.

Es waren bereits das neunte und zehnte Saisontor am fünften Spieltag. Diesen überragenden Saisonstart schaffte nur ein Spieler jemals zuvor: Robert Lewandowski.

Der Pole schoss 2020/2021 ebenfalls zehn Tore in den ersten fünf Begegnungen und kam am Ende auf unfassbare 41 Treffer.

Guirassy ist in der Rangliste also ab sofort geteilter Erster und weist einige Legenden in die Schranken. Peter Meyer belegt übrigens Rang zwei. Er erzielte 1967/68 für Borussia Mönchengladbach neun Treffer in den ersten fünf Partien.

Nach dem Spiel war Guirassy im Interview bei DAZN sehr glücklich: „Erst einmal vielen Dank, ich bin sehr glücklich, weil die Mannschaft gewonnen hat. Das war heute am wichtigsten. Es war kein einfaches Spiel, aber ich finde wir haben verdient gewonnen. Ich bin sehr glücklich über meine Tore, ich probiere immer mein Bestes zu geben. Am wichtigsten ist, dass wir gewonnen haben.“

Der gebürtige Franzose will seine Defensivbemühungen ausbauen, „Ich muss genau so weiter machen wie bisher, vielleicht etwas mehr in der Defensive mithelfen. Wir sollten genau so weiterspielen, wir sind alle sehr glücklich.“

Guirassy schwärmte von seiner Mannschaft und Cheftrainer Sebastian Hoeneß: „Der Coach hat einen sehr guten Plan, das gesamte Trainerteam ist gut. Ich bin jetzt seit einem Jahr hier und habe mich bestens auf meine Mitspieler eingestellt. Sie wissen, wie ich mich bewege und wie ich spiele und geben mir großartige Vorlagen. Danke an mein Team! Wir sind glücklich.“

Guirassy besser als Müller

Selbst Gerd Müller kam an diese Marke nie heran und startete nie so furios wie Guirassy. Gegen Darmstadt hatte der 27-Jährige in der 32. Minute aus der Drehung fulminant ins rechte obere Eck geschossen und sein Team mit diesem Traumtor zum 2:1 gebracht.

Irre: Der Stürmer gab bis zu seinem Treffer zum 1:1 neun Torschüsse in dieser Saison ab - und traf jedes Mal ins Netz!

Zuvor hatte Guirassy bereits bewiesen, dass er auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. das 1:1 von Enzo Millot bereitete der Rekordmann vor (22.).

In der Nachspielzeit lupfte der Mann der Stunde dann zur Entscheidung ins Netz. Teamkollege Chris Führich adelte nach dem Spiel den Topstürmer, „Wir hoffen natürlich weiter, dass er genau so weitermacht und gesund bleibt. Er ist in Topform, er ist überragend, von Woche zu Woche macht er einfach weiter und der Verein ist froh, dass wir in dieses Jahr haben.“

Historischer VfB-Saisonstart

Es ist der beste Saisonstart des VfB seit 37 Jahren und den legendären Zeiten des „magischen Dreiecks“ mit Krassimir Balakow, Giovane Elber und Fredi Bobic.

Es war im fünften Spiel der vierte Sieg. Nur 1996 unter Trainer Joachim Löw hatte es fünf Stuttgarter Siege zum Start gegeben. Dabei hatten die Schwaben die letzten beiden Spielzeiten tief im Abstiegskampf gesteckt, im Sommer rettete sich der Traditionsklub sogar erst über die Relegation.

Dabei geriet die spielstarke Mannschaft von Sebastian Hoeneß vor 54.300 Zuschauern in der ausverkauften Arena durch ein Eigentor von Dan-Axel Zagadou (17.) in Rückstand.

Doch dann drehte Guirassy einmal mehr auf.

