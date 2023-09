Die Bundesliga hat wieder einen Super-Hoeneß!

Der VfB Stuttgart, der im Juni auf letzter Rille den Klassenerhalt schaffte, wird an diesem Freitag aller Voraussicht nach neuer Bundesliga-Tabellenführer!

Und selbst wenn das dann nicht von großer Dauer ist, weil auch Leverkusen, Bayern und Leipzig am Wochenende machbare Aufgaben haben: besonders ist es allemal. Und, noch viel wichtiger: absolut verdient.

Schon nach vier Spieltagen scheint klar, welche Mannschaft die große Überraschung dieser Saison werden wird. Bei einem großen Klub im Westen wurde kürzlich sogar eine private Wette abgeschlossen, darüber, ob es Stuttgart am Ende in den Europapokal schafft. Es geht um ein ausgiebiges Spätzle-Essen.

Wie der VfB auftritt, und das begann ja schon zum Ende der vergangenen Saison, mitten im Abstiegskampf, das beeindruckt viele in der Bundesliga. Ex-Torwart Timo Hildebrand, 44, der 2007 Meister wurde mit dem VfB, begeistert „die Art, wie die Mannschaft Fußball spielt“.

Überzeugend, aber vor allem überzeugt von allem, was sie machen. Wie sie es machen.

Ex-Keeper Hildebrandt lobt Hoeneß

Hildebrand, 2006 WM-Dritter mit der Nationalmannschaft, geht es wie vielen Experten, die die Bundesliga aus nächster Nähe verfolgen: Er sieht den Hauptgrund für den starken Stuttgarter Aufschwung in der Arbeit des Trainers, der es mit äußerster Hingabe und Begeisterung schafft, den Fokus beim VfB wieder aufs Sportliche zu legen.

Sebastian Hoeneß habe „eine erstklassige Spielphilosophie entwickelt“, sagt Hildebrand in Bild , „er macht einen super Job.“ Und weiter: „Ohne ihn wäre der VfB in der 2. Liga.“

MIT ihm ist der VfB, wenn gegen Aufsteiger Darmstadt alles nach Plan läuft, Freitag Tabellenführer. Die bisherigen zwei Heimspiele, gegen Bochum und Europa League-Teilnehmer Freiburg, gewann Hoeneß' Mannschaft jeweils 5:0. Zum Start der Wasen, dem großen Stuttgarter Volksfest, darf nun das nächste Schützenfest her.

Fast genau vier Jahre, nachdem sich Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern verabschiedete und unter Tränen aus dem aktiven Bundesliga-Geschehen ausschied, hat die Bundesliga einen neuen Super-Hoeneß: Ulis Neffe Sebastian - der ja auch schon bei den Bayern erfolgreich arbeite. 2020 führte Hoeneß jr. die zweite Mannschaft zur Meisterschaft in Liga 3. Das war vorher noch nie einer Zweitvertretung gelungen.

Hoeneß wandelte den riesigen Druck, der auf dem Traditionsverein lastete, in Vollgas und Leistung um. Was seinem Vorgänger, immerhin ein erfahrener Fußballlehrer namens Bruno Labbadia, über Monate nicht gelungen war, wurde immer mehr zur großen Stärke der Stuttgarter: sie erkannten, angetrieben von Hoeneß, den gemeinsamen Strang, an dem sie ziehen konnten.