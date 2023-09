Vor Duell mit FC Bayern: Victor Boniface auf den Spuren von Erling Haaland

Bereits am Montag kürte die Bundesliga Boniface zum „Rookie des Monats“, am Donnerstag legte die Liga sogar noch einmal nach: Erst als zweiter Spieler überhaupt wurde der Stürmer in einem Monat auch noch zum „Spieler des Monats“ gewählt - eine Ehre, die zuvor nur Erling Haaland in seinem ersten Bundesliga-Monat für Borussia Dortmund zuteilwurde.

Boniface - das „perfect fit“

Die Belohnung für den Blitzstart: Erstmals wurde Boniface in die nigerianische Nationalmannschaft berufen, als „proud moment“ bezeichnete er sein Debüt am Sonntag bei Instagram. Beim 6:0 in der Afrika-Cup-Quali gegen Sao Tome und Principe wurde der 22-Jährige in der 62. Minute eingewechselt und belohnte sich in der Schlussphase mit einem Assist.