"Weiß, dass er Mist gebaut hat": BVB-Star droht Strafe!

Es lief die 71. Minute in dem zu diesem Zeitpunkt schon stimmungsmäßig aufgeheizten Topspiel am Freitagabend zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund, als Ramy Bensebaini seinem Team einen Bärendienst erwies. Ihlas Bebou hatte den Ball an der Seitenauslinie gegen den Algerier für einen Einwurf erobert.