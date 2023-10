Heute jährt sich eine besondere Bundesliga-Geschichte: Als der erste Trainer rausflog

Dass Herbert Widmayer als erster Trainer in der Bundesliga entlassen wurde, gehört schon zu den großen Besonderheiten in der Geschichte des deutschen Fußball-Oberhauses. Am Montag (30. Oktober) jährt sich zum 60. Mal der Jahrestag der vorzeitigen Trennung vom Coach des 1. FC Nürnberg, der zuvor mit dem Club deutscher Meister (1961) und DFB-Pokalsieger (1962) geworden war.