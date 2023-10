Baumgarts emotionale Achterbahnfahrt - so schaffte der Köln-Coach die Wende

Steffen Baumgart war fix und fertig. Um 17.33 Uhr - da hatte Schiri Deniz Aytekin ein wildes und chaotisches Rheinderby so eben abgepfiffen- stand der Köln-Trainer an der Seitenlinie und schlug die Hände vors Gesicht.

Baumgart: „Große Erleichterung“

Danach aber gab der 51-Jährige, der trotz Erkältung wie gewohnt in kurzem T-Shirt in der Coaching-Zone herumwirbelte, doch zu, dass „eine große Last von mir abgefallen“ sei. „Ich bin grundsätzlich nicht jemand, der mit den Gefühlen hinterm Berg hält. Man hat mir in der einen oder anderen Situation angesehen, dass große Erleichterung da war.“