VAR-Rot und Elfmeter-Irrsinn in Köln! Baumgart kämpft mit Tränen

Schiedsrichter Deniz Aytekin schaute sich die Szene auf dem Monitor - und entschied schließlich auf Rot (70.). Die Bewertung des Fouls war besonders heikel, weil Freiburg-Profi Vincenzo Grifo am Samstag bei einer ähnlichen Aktion nur Gelb gesehen hatte. Die Entscheidung war vielfach diskutiert und kritisiert worden - so auch im STAHLWERK -Doppelpass auf SPORT1 .

Aytekin sprach nach dem Spiel bei DAZN und begründete seine Entscheidung wie folgt: „Der Kollege in Köln hat mir klar beschrieben, was passiert ist. Am Ende wollen wir die Spieler schützen und das ist ein Vergehen, welches zu gefährlich ist. Da kann viel passieren, deswegen ist es eine Rote Karte. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.“

Kuriose Elfmeter-Szene

Doch damit nicht genug, gerade einmal vier Minuten später bekam Köln einen Elfmeter zugesprochen, Moritz Nicolas hatte Luca Waldschmidt mit der Faust am Kopf getroffen. Es war bereits der zweite Elfmeter für die Kölner, zuvor sorgte Kapitän Florian Kainz per umstrittenen Handelfmeter für die verdiente Führung (9.).

Auch zur Elfmeterwiederholung gab Aytekin ein Statement ab und beteuerte, dass ihm die betroffenen Fans selber manchmal leid täten: So sind die Regeln und diese müssen wir am Ende des Tages umsetzen. Die Situation war deutlich, wir mussten so agieren. Es war natürlich eine mutige Entscheidung von Eduard Beitinger (Schiedsrichterassistent Anm. d. Red.) gewesen. Er hat es sofort wahrgenommen und klar kommuniziert. Wir sind nicht da, um jeden Fan glücklich zu machen, sondern um die Regeln umzusetzen. Ich verstehe jeden Fan, mir tut es selber manchmal weh, aber in dem Fall ist es halt so.“