Bayern-Coach Tuchel enthüllt Treffen mit Hoeneß: "Zwischen uns gilt das gesprochene Wort"

Bayern-Coach Thomas Tuchel hat ein Treffen mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß enthüllt. „Wir haben uns gestern getroffen, weil er da war (an der Säbener Straße; Anm. d. Red. ). Wir treffen uns regelmäßig, weil er sehr oft da ist und dann jedes Mal den Weg zum Trainerbüro und in die Trainerkabine macht“, sagte Tuchel vor dem Bundesliga-Topspiel in Mainz bei Sky .

Der 50-Jährige lobte die direkte Kommunikation mit Uli Hoeneß: „Wir sind sehr direkt miteinander, das ist das Beste mit Uli.“ Manchmal habe „er (Hoeneß; Anm. d. Red.) was, was ihm nicht so gut gefällt, manchmal habe ich was und manchmal sind wir beide total zufrieden“, erklärte Tuchel weiter.