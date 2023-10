Bayern: Kimmich fit für Mainz

Nationalspieler Joshua Kimmich ist rechtzeitig für das Bundesliga-Spiel von Bayern München beim FSV Mainz 05 fit geworden. Der Mittelfeldmann, der wegen eines grippalen Infekts die Reise der DFB-Auswahl in die USA ohne Einsatz vorzeitig hatte abbrechen müssen, steht in der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in der Startelf des Rekordmeisters.