Bayern-Spannungen! Holt Tuchel die Vergangenheit ein?

Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß kritisiert Tuchel

Als „unklug“ bezeichnete Hoeneß die Traineraussagen zur Transferpolitik : „Weil ich nicht mein eigenes Team schlecht aussehen lasse, indem ich sage, wir sind zu dünn besetzt, wir sind dies, wir sind jenes. Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben, nur Nationalspieler, dann haben wir keinen dünnen Kader.“

Nicht zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere sieht sich Tuchel mit Spannungen zwischen sich und den Verantwortlichen seines Arbeitgebers konfrontiert.

Tuchel polarisiert auf allen Stationen

Schon zu Mainzer Zeiten (2009 bis 2014) erlebte Tuchel eine emotionale Achterbahnfahrt. Erst als Held abgefeiert, der Mainz erstmals in die Europa League führte, wurden nach Tuchels frühzeitigem Abschied pikante Details zum Verhältnis des Star-Trainers mit seinen Spielern und dem Präsidenten öffentlich.

Zwist zwischen Watzke und Tuchel

Unschön und vorzeitig endete auch Tuchels Engagement in Dortmund (2015 bis 2017), wo es zwischen ihm und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zum Bruch gekommen war.

Rund um den Bombenanschlag auf den Dortmunder Bus am 11. April 2017 sei „auch zwischen dem Trainer und mir einiges kaputtgegangen“, hatte Watzke in der Sky -Doku „Der Anschlag - Angriff auf den BVB“ erklärt: „Es wäre sonst wahrscheinlich nicht zur Trennung gekommen.“

Tuchel prangerte damals öffentlich die Entscheidung der UEFA an, das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League seiner verängstigten Kicker gegen Monaco bereits einen Tag später nachholen zu müssen. Intern soll er allerdings kein Wort darüber verloren haben.

Auf seiner nächsten Station in Paris (2018 bis Dezember 2020) sorgte ein Zerwürfnis zwischen Tuchel und Sportdirektor Leonardo für die vorzeitige Trennung. „Wir haben einen sehr klaren und geraden Kurs verfolgt. Und wenn ein Mann von dieser Linie abweicht, ist es unsere Pflicht, schnell zu unserer Linie zurückzukehren“, erklärte der ehemalige Sportdirektor damals bei France Football .

Was Tuchel vorgeschlagen habe, hätte in Leonardos Augen nie so richtig gepasst. Auslöser für den Zoff mit Leonardo sollen Transferforderungen des deutschen Trainer-Stars gewesen sein, die wohl immer wieder für Reibung mit der Klubführung sorgten.