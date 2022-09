Thomas Tuchel bei Chelsea entlassen - das steckt dahinter

Und weiter: „Boehly ist ein sehr wohlhabender Mann, der unternehmerisch tätig ist und sicher in vielen verschiedenen Bereichen Geld verdient hat. Ein Mann, der sich den Fußball angeschaut hat und dachte: ‚Das ist ein Geschäft, das unkompliziert und einfach ist - und weil ich in so vielen anderen Aspekten des Lebens so klug bin, kann ich das auch schaffen‘“, so Souness. Mitnichten!