Borussia Dortmund: So tickt Vorzeige-Malocher Ryerson privat!

Dieses Tor wird es ganz sicher in jeden Saisonrückblick schaffen! In der fünften Minute der Nachspielzeit lief sich Julian Ryerson am Freitagabend endgültig in die Herzen aller BVB-Fans. Der Norweger schnappte sich in der eigenen Hälfte den Ball, sprintete über 80 Meter den linken Flügel entlang, schüttelte zwei Gegenspieler ab und veredelte seinen Sololauf mit dem krönenden Abschluss - durch die Beine von Hoffenheims Torwart Oliver Baumann.